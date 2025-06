Dólar e Bolsa caem com expectativa por declarações de Haddad

O dólar começou o dia em queda com investidores à espera de sinais sobre os juros americanos e atentos a declarações de Fernando Haddad e de diretor do Banco Central. A Bolsa de Valores Brasileira também está em queda. às 10h38 ela registrava uma variação negativa de 0,32% com 136.676,09 pontos e um volume de R$ 1,43 bilhões.

O que aconteceu

Dólar comercial permanece em queda. Às 10h02, a moeda americana caía 0,49% sendo vendida a R$ 5,472.

Ontem, a divisa norte-americana recuou 0,99%. A variação negativa colocou o dólar novamente abaixo da barreira de R$ 5,50.