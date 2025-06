Mais etanol na gasolina deve trazer economia de R$ 4 bilhões por ano

O anúncio do governo federal sobre o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina — de 27% para 30% —, a partir de 1º de agosto, trouxe uma boa notícia na bomba: a redução de até R$ 0,11 por litro do combustível. A medida também levanta o debate sobre os impactos na economia. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o país vai economizar R$ 4 bilhões por ano e, não só se torna autossuficiente na produção, como passa a poder exportar gasolina.

O que aconteceu

Mas não é só o etanol (E30), a quantidade de biodiesel no diesel também sobe, de 14% para 15% (B15). O combustível, principal fonte de energia para máquinas e para o transporte de cargas e passageiros, está diretamente ligado ao preço dos produtos no atacado e no varejo.

Quais são os impactos da medida:

Economia com importação de gasolina. A adoção do E30 vai permitir a redução de até 1,36 bilhão de litros na demanda por gasolina A (produzida pelas refinarias e antes da adição de álcool etílico anidro). Com base no PPI (Preço de Paridade de Importação) de aproximadamente R$ 3,11 por litro, essa substituição poderá gerar uma economia superior a R$ 4 bilhões por ano, segundo o ministério.