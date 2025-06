Governo tem 'obrigação' de ir ao STF após derrota do IOF, diz líder do PT

Aí aprovam o Projeto Decreto Legislativo inconstitucional. Aí querem agora bater o pé? Não pode ir para o Supremo? Que história é esta? Volto a dizer é um novo ordenamento jurídico, o controle de constitucionalidade cabe Supremo Tribunal Federal se tiver alguma controvérsia (...) e eu digo uma coisa, não é necessário, não tem controvérsia, o que fizeram é completamente inconstitucional.

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

