'Mudou o regime político no Brasil', diz Haddad sobre lidar com Congresso

O ministro da Fazenda, Fenando Haddad, disse hoje que o regime político no Brasil "mudou". Ele se referia à dificuldade em negociar com o Congresso Nacional, que esta semana declarou guerra ao governo ao derrubar o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Haddad admitiu decepção com a derrubada do decreto após intensas negociações, mas negou que a decisão do Parlamento tenha antecipado a eleição de 2026.

O que aconteceu

Haddad disse que o Brasil já não vive o presidencialismo clássico. "Mudou o regime político no Brasil. Quem não quiser enxergar... Estou completando nove anos de ministério [contando o período de ministro da Educação]. (...) Mudou o sistema político. Não é o mesmo do Fernando Henrique e do Lula [1 e 2]", respondeu Haddad ao ser questionado na Globo News sobre a dificuldade em negociar com o Parlamento os cortes de gastos da União.

Questionado sobre que regime seria o atual, Haddad citou ironia do ministro do STF, Flávio Dino. Ele disse que "tem quatro sistemas políticos no mundo: o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresencialíssimo e o brasileiro".