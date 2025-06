Calendário de pagamentos do INSS: veja datas de repasse dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial com as datas de pagamento dos benefícios referentes a junho de 2025. Os depósitos continuam sendo organizados com base no número final do benefício (antes do dígito verificador), mantendo o modelo habitual para assegurar praticidade e clareza na liberação dos valores.

O que aconteceu

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os pagamentos ocorrerão entre 24 de junho e 7 de julho. Já os beneficiários com rendimentos superiores ao piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 7 de julho.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Deste total, aproximadamente 28,2 milhões são direcionados a pessoas que ganham até um salário mínimo e cerca de 12,3 milhões são pagos a quem recebe acima desse valor.