Prova de vida do INSS: situação pode ser consultada sem sair de casa

A prova de vida é um procedimento gerenciado pelo INSS para comprovar que o beneficiário ainda está vivo e pode continuar recebendo seu benefício previdenciário. Essa etapa tem como objetivo evitar fraudes e pagamentos indevidos.

O que aconteceu

A falta de comprovação de vida não pode suspender o benefício até julho deste ano. Essa é a data que expira o prazo previsto pela Portaria nº 83, do Ministério da Previdência Social, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. A prova de vida é obrigatória e ocorre todos os anos, mas o INSS tem alterado a maneira de coletar as informações para facilitar o trabalho desde 2023.

O beneficiário não é obrigado atualmente a ir à agência bancária ou ao INSS. Cabe ao instituto realizar a comprovação a partir de cruzamento de diferentes bases de dados do governo federal e órgãos públicos. Isso inclui contratos de crédito consignado, registros de vacinação, atualizações no CadÚnico ou envio da declaração do Imposto de Renda.