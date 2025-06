Amanda Klein: Na largada para a campanha de 26, PT dobra à esquerda

Com a crise em torno do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o PT "dobra à esquerda" na largada antecipada para as eleições presidenciais de 2026, avaliou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Foi dada a largada para 2026. Partidos e pré-candidatos à Presidência não fazem mais questão de esconder que estão vivendo à frente de seu tempo, diante de derrotas, trapalhadas e impopularidade do governo Lula 3. O tema que antecipou a disputa em mais de um ano surgiu no mês passado, numa jogada atabalhoada do ministério da Fazenda, que aumentou, sem combinar com ninguém o IOF.