Pagamento do Bolsa Família de julho: veja calendário com datas dos repasses

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de julho de 2025 já têm data marcada para começar.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os depósitos do mês de julho terão início no dia 18. Os valores serão liberados gradualmente, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário (veja o cronograma a seguir).

O pagamento é distribuído nos últimos dez dias úteis do mês. A única exceção é o mês de dezembro, quando os depósitos são antecipados para terminar antes do Natal, no dia 10.