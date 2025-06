Dólar tem leve queda e permanece cotado abaixo de R$ 5,50

Após iniciar o dia em leve alta, o dólar passou a cair ainda durante a manhã. Às 10h52, registrava queda de 0,13%, sendo negociado a R$ 5,477. No mesmo horário, o Ibovespa também mudou de direção: reverteu as perdas do início do pregão e avançava 0,74%, aos 137.872,7 pontos, com volume financeiro de R$ 1,26 bilhão.

O que aconteceu

Dólar comercial está em leve queda. A variação nos primeiros negócios desta semana surgiu com a espera por dados do mercado de trabalho nacional e o fechamento deste mês. Com a queda, a moeda permanece abaixo de R$ 5,50.

Moeda caiu 0,75% na semana passada. A baixa em meio ao alívio das tensões no Oriente Médio fez o dólar fechar a última sessão no menor patamar desde outubro do ano passado.