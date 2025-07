Jantar de Motta na casa do Doria tem Nunes e Cabral: 'empresariado aplaude'

Representantes do empresariado e do mercado financeiro também posaram para fotos com Doria. É o caso de Antonio Alban, presidente CNI (Confederação Nacional da Indústria), e do executivo do mercado financeiro Henrique Meirelles, hoje Secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e ex-ministro da Fazenda de Lula em seus primeiros mandatos.

O jantar não é inédito. Doria reúne com frequência empresários e políticos em sua casa em jantares para discutir a economia e a política nacional. Desta vez, no entanto, o encontro virou notícia justamente por homenagear Motta no momento em que o presidente da Câmara protagoniza uma disputa com o governo federal em torno da gestão das receitas e despesas públicas.

Durante o jantar, Doria publicou em redes sociais mensagem de apoio a Motta. Disse que o presidente da Câmara tem se revelado uma grande liderança, dedicado às causas do Brasil.

O empresariado aplaude sua postura, equilíbrio e firmeza. O país espera gestões públicas eficientes e comprometidas com o controle fiscal. Parabéns, Hugo Motta.

João Doria, ex-governador

Governo X Congresso

O jantar ocorreu em meio a um racha entre o Congresso e o governo Lula (PT). Após a derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) pelo Parlamento na semana passada, Lula decidiu comprar briga com o centrão, que estaria preservando grupos econômicos da tesourada no Orçamento para equilibrar as contas públicas.