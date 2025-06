L'Oréal: 'Empresas devem ser parte da solução dos problemas da sociedade'

A 5ª edição do 'Rainbow Homes', da consultoria NielsenIQ, aponta que 2,4 milhões de domicílios no país possuem ao menos uma pessoa LGBTQIA+. Os gastos da comunidade, segundo o levantamento, alcançaram R$ 18,4 bilhões entre março de 2024 e o mesmo mês deste ano - o que representa 4,5% do total do consumo dos lares brasileiros.

Mesmo assim, muitas empresas têm deixado de investir em comunicação voltadas aos grupos minorizados. Enquanto isso, na outra ponta, empresas como L'Oréal, Amstel e Sephora têm reforçado sua atuação em relação à comunidade LGBTQIA+.

O UOL Mídia e Marketing conversou com Eduardo Paiva, head de diversidade, equidade & inclusão da L'Oréal, para entender o atual momento da empresa nesse sentido. Confira: