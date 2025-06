R$ 89 bi e incentivo à mecanização: o que foi anunciado no 'Plano Safrinha'

"Todo dia ele aparece com uma mentira nova. Hoje, ele está acusando o senhor de cortar benefícios sociais", disse Haddad. Bolsonaro compartilhou um post do deputado Filipe Barros (PL-PR) que dizia que Lula "dificulta acesso ao BPC [Benefício de Prestação Continuada]".

O governo alterou algumas regras para concessão e revisão do BPC na semana passada. Dentre as mudanças estão a ampliação da lista de benefícios que ficam de fora do cálculo da renda familiar que dá direito ao benefício, permitindo, por exemplo, que duas pessoas que moram na mesma casa recebam o BPC e o fim do prazo de dois anos para convocar os beneficiários à revisão. O cidadão poderá ser chamado a qualquer tempo e, se não se enquadrar mais nas regras, deixará de receber a renda assistencial.

Haddad também passou recados. Ele defendeu sua política fiscal, que tem sido criticada pelo Congresso Nacional e pelo mercado financeiro, e voltou a cobrar avanço do projeto de alteração do IR, "para o mês que vem".

O discurso não programado e de tom duro se dá após a derrota do governo sobre mudanças na taxação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), na semana passada. O decreto do presidente Lula (PT) foi negado no mesmo dia pelas duas casas, que criticaram a manobra de Haddad, sob o argumento de que aumentaria impostos.