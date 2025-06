Quanto ganham o presidente, governadores e parlamentares

Responsáveis por definir o salário dos governadores, os deputados estaduais podem ganhar até R$ 34.774,64. Cada Assembleia Legislativa possui autonomia para fixar o valor de seus salários, desde que respeite o teto estabelecido pela Constituição Federal, que limita a remuneração dos deputados estaduais a até 75% do subsídio de um deputado federal. Em 2025, esse teto corresponde a R$ 34.774,64. Já os salários dos governadores são fixados por leis estaduais aprovadas pelas assembleias, observando o teto remuneratório local, geralmente equivalente ao subsídio de um desembargador do Tribunal de Justiça do estado.

Senadores e deputados federais

Senadores e deputados federais recebem salário bruto de R$ 46.366,19, estabelecido pelo próprio Congresso Nacional. Além disso, os parlamentares têm direito a verba de gabinete (em torno de R$ 133 mil no caso dos deputados federais, destinada ao pagamento de até 25 assessores) e auxílio-moradia de R$ 4.253,00. No Senado, o valor do auxílio-moradia é de R$ 5.500,00. Reembolsos por despesas médicas não entram nessa conta.

Congressistas eleitos ou reeleitos têm direito a uma ajuda de custo equivalente a um salário bruto integral, de R$ 46.366,19. O benefício serve para bancar mudança e transporte para Brasília e é concedido no primeiro e no último salário do mandato.

Deputados federais têm direito a uma cota parlamentar que pode chegar a R$ 51,5 mil por mês, enquanto senadores recebem entre R$ 36,6 mil e R$ 52,8 mil mensais. O benefício é usado para custear gastos relacionados ao mandato, como passagens aéreas, combustível, telefonia, hospedagem e alimentação, e varia conforme o estado de origem.

Ex-presidentes