Saque-aniversário do FGTS: veja calendário completo de liberação em 2025

O governo federal já publicou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025. Os saques seguem a data de nascimento do trabalhador, o que permite que os nascidos em janeiro, por exemplo, já possam acessar o valor disponível.

Cronograma do saque-aniversário do FGTS em 2025

Janeiro: 02/01 a 31/03

Fevereiro: 03/02 a 30/04

Março: 03/03 a 30/05

Abril: 01/04 a 30/06

Maio: 02/05 a 31/07

Junho: 02/06 a 29/08

Julho: 01/07 a 30/09

Agosto: 01/08 a 31/10

Setembro: 01/09 a 28/11

Outubro: 01/10 a 30/12

Novembro: 03/11 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12 a 27/02/2026

Entenda o funcionamento do saque-aniversário

Essa modalidade permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo disponível no FGTS uma vez por ano, no mês em que faz aniversário. Porém, ao optar por essa alternativa, ele perde o direito ao saque total do saldo em caso de demissão sem justa causa, tendo acesso apenas ao valor da multa rescisória.