Amanda Klein: Embate com Congresso pode trazer novas derrotas para Lula

Esses mesmos aliados de Mota lembram que não adianta o governo fazer o discurso de ricos contra pobres se não convence nem a sua própria base, o que inclui partidos de esquerda como PSB e PDT.

Amanda Klein

O governo decidiu brigar pelo decreto do IOF e entra hoje com um recurso no STF para retomar o aumento do Imposto, anteriormente derrubado pelo Congresso Nacional.

A decisão do governo, que pretende suavizar a situação, no entanto, pode deixar o clima ainda mais tenso entre as partes e trazer novas derrotas para Lula, falou Amanda Klein.

Me disseram o seguinte, o governo precisa primeiro resolver a sua base, que votou contra o decreto do IOF. Entrar com recurso no STF só vai piorar o clima e tensionar ainda mais. E o governo vai entrar. É hoje, já está batido o martelo.

O governo entra hoje por meio da AGU, com um recurso no STF para retomar o aumento do IOF, que foi derrubado pelo Congresso. Avaliação é que é interesse do governo distensionar o clima. Avaliação em torno do Mota para provar pautas de interesse, inclusive aquela medida provisória que taxa bets, bancos e investimentos financeiros e garante parte da receita para cumprir a meta fiscal deste ano.