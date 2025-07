Notícias com a sua cara: UOL Flash ganha navegação por temas e perfis

Na parte inferior, os perfis, com conteúdos ainda mais segmentados, como futebol internacional, carros de luxo, bares e restaurantes.

Ali também estão reunidos colunistas e talentos do UOL, como Alicia Klein, Chico Barney, José Roberto de Toledo, Juca Kfouri, Leonardo Sakamoto, Márcia Sensitiva, Maria Ribeiro, Raquel Landim, Reinaldo Azevedo, Tati Bernardi e Thais Bilenky, entre outros.

Por que vale experimentar

Feito para quem usa o celular para se divertir e se informar , o UOL Flash funciona como as redes sociais, com design intuitivo e rolagem infinita.

: os conteúdos sobre são apresentados em vídeos curtos, imagens e carrosséis. Ao curtir algo no UOL Flash , o algoritmo aprende com suas escolhas e passa a exibir notícias e vídeos que fazem mais sentido para você.

. Para comentar no UOL Flash, não é preciso ser assinante UOL.

Bom como o UOL, fácil como rede social

Lançado em janeiro, o UOL Flash oferece informação rápida, visual e confiável. Nada de textão ou fake news: o conteúdo chega do jeito que você está acostumado a ver nas redes sociais —mas com a curadoria do UOL. Hoje, o UOL Flash já soma mais de 9 mil publicações e atrai 3 milhões de usuários únicos por mês. Para acessar, instale o aplicativo do UOL no seu celular ou clique aqui.