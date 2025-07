Tem passagem da Voepass? Saiba seus direitos após o fim das operações

A Anac já havia cassado, em maio, a operação da Voepass em decisão de primeira instância. Na ocasião, porém, a empresa recorreu e o caso foi para o plenário da diretoria da agência. Em reunião do último dia 24, o relator do processo na agência, o diretor Luiz Ricardo Nascimento, votou pela manutenção da cassação e foi acompanhado pelos demais diretores. A decisão unânime em última instância também impede o grupo de aviação de recorrer da sentença final.

A operação de voos da empresa já estava suspensa desde 11 de março. A Anac identificou falhas em aspectos de segurança e determinou a correção dessas irregularidades. A companhia aérea atendia 16 destinos em voos comerciais. Durante a suspensão cautelar em março, a Voepass informou que estava colocando à disposição dos clientes os canais de atendimento e que seguiria a Resolução nº 400/2016 da Anac, que permite o reembolso total das passagens ou a remarcação dos bilhetes sem custo adicional.

O UOL entrou em contato com a companhia para pedir uma atualização dos procedimentos diante da cassação definitiva, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. As pessoas que têm passagens compradas com a Voepass, contudo, seguem com seus direitos de reembolso integral e reacomodação em voos de outra companhia, sem multas ou custos adicionais. Os passageiros também podem pedir a execução do serviço por outra modalidade de transporte, como ônibus, com tudo pago pela Voepass. Os direitos são garantidos pela Resolução 400 da Anac, são eles:

Reacomodação em outro voo equivalente, operado por outra companhia, se disponível;

Reembolso integral do valor pago, incluindo tarifas e taxas;

Execução por outra modalidade de transporte, a critério do passageiro, se viável.

Os bilhetes [da Voepass] perdem automaticamente a validade operacional, mas os direitos dos consumidores permanecem preservados, conforme a legislação e regulamentação da Anac. A empresa continua obrigada a reembolsar integralmente os valores pagos ou reacomodar o passageiro em outra companhia aérea, sem custo adicional.

Renata Abalém, advogada, diretora jurídica do IDC (Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte) e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/SP

O consumidor deve exercer esse direito dentro do prazo prescricional de 5 anos. O período está definido no CDC (Código de Defesa do Consumidor), mas a advogada recomenda "agir o quanto antes, para facilitar provas e rastreamento dos bilhetes"