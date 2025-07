Dólar oscila nesta manhã com mercado atento a novos dados econômicos

BC anuncia leilão de swap para hoje. A autoridade monetária informou que fará nesta sessão a oferta de até 35 mil contratos de swap cambial tradicional com vencimento em 1º de agosto de 2025, como parte do processo de rolagem.

Dólar fecha junho com queda após início de dia em alta. No último pregão do mês, a moeda americana teve recuo de 0,91%, sendo negociada a R$ 5,434 no encerramento.

Desvalorização mensal supera 3%. Após subir 0,72% em maio, o dólar caminha para encerrar junho com queda acumulada de 3,3%.

*Com informações da Reuters