Ação contra derrubada do IOF 'não tem nada a ver com política', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não quis antecipar se o governo vai ingressar com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a derrubada das mudanças no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) pelo Congresso. No entanto, disse que a medida envolve uma "decisão jurídica", sem relação política ou econômica.

O que aconteceu

Haddad diz que recurso no STF depende de aval da AGU. O ministro evitou dar detalhes dos próximos passos a respeito da aprovação do PDL (projeto de decreto legislativo) que derrubou as regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) apresentadas pelo governo federal para cumprir as normas do arcabouço fiscal.