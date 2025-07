Brasileiros trocam carne de primeira por de segunda e elevam consumo de ovo

Inflação dos produtos justifica as substituições. No período questionado pelos pesquisadores, as carnes ficaram 1,46% mais caras, com aumentos da capa de filé (+8,3%), do fígado (+7,2%), do carneiro (+5,3%), do cupim (+5,3%) e do filé-mignon (+4,1%). O preço do ovo de galinha, por sua vez, saltou 19,1% neste ano, mostra o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Ovo serve como alternativa para driblar a inflação. "O ovo é a proteína mais barata e substitui não só a carne bovina, mas também a carne suína e a própria carne de frango", afirma Márcio Milan, vice-presidente da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

Ovo é aliado na substituição das carnes Imagem: iStock

Consumo de ovos também foi reduzido neste ano. Apesar de aparecer como um bem substitutivo, a opção pela proteína perdeu espaço na mesa de 21% das famílias. A única variação acima da margem de erro da pesquisa foi observada na região Norte, onde 27% dos moradores dizem ter reduzido o consumo de ovos.

Hábitos de consumo da classe C foram os mais alterados. Os resultados apontam ainda que as respostas da faixa mais pobre da população aparecem levemente acima da média geral do estudo. Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, afirma que o movimento reflete uma margem menor da faixa de renda a choques inflacionários. "Os consumidores da classe C tendem a ser mais sensíveis à variação de preço de alimentos porque, normalmente, têm uma taxa de poupança menor e tendem a consumir um valor muito próximo daquilo que recebem de renda", explica ele.