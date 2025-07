Governo libera R$ 516 bilhões para médios e grandes produtores rurais

Programa foi expandido mesmo com os juros no patamar mais elevado em quase 20 anos. Durante a apresentação do programa, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o presidente Lula "marcou três golaços" com o Plano Safra recorde pelo terceiro ano consecutivo e "pode pedir música". Ele destaca que foi difícil acreditar na nova elevação em meio ao aumento da taxa básica de juros da economia nacional para 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. "O governo absorveu o aumento da Selic com equalização", disse ao revelar um aumento de dos juros do Plano Safra de, no máximo, 2% ao ano nas taxas de juros.

Carlos Fávaro enalteceu a dimensão do agronegócio brasileiro. Para o ministro, o Plano Safra prova a qualificação dos trabalhadores para a produção superior a 1 bilhão de toneladas no campo. "O Brasil se tornou o supermercado do mundo, garantindo com qualidade dos produtos que a alimentação mundial seja tranquila e eficiente. Um Plano Safra aquece a economia, aquece a indústria que vende máquinas, equipamentos e gera empregos", disse Fávaro.

O Plano Safra é a força para o Brasil crescer.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Lula destacou os investimentos realizados no agronegócio desde 2023. O presidente afirmou que os três Planos Safra anunciados no mandato atual é mais um fator que o deixa "muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo no Brasil". "Batemos mais um recorde de valores disponíveis para esse Plano Safra empresarial, mas queremos dar um passo além. Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso país", afirmou.

Plano Safra

Liberação do programa para a safra 2025/2026 totaliza R$ 605,2 bilhões. Os R$ 516,2 bilhões destinados para a agricultura empresarial se unem à liberação de R$ 89 bilhões anunciadas ontem para o Plano Safra da Agricultura Familiar. Nesta manhã, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que os recursos vão estimular a produção e reduzir o preço dos alimentos para os consumidores.