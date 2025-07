RS oferece até R$ 3 mil a MEIs afetados por enchentes; veja como participar

O Governo do Rio Grande do Sul prorrogou as inscrições para a segunda edição do MEI RS Calamidades, programa destinado a auxiliar microempreendedores individuais afetados pelas enchentes de 2024.

O que aconteceu

Os contemplados podem receber até R$ 3 mil de auxílio, além de uma consultoria sobre plano de negócios, marketing e vendas, gestão de custos e formação de preços.

As inscrições agora vão até o dia 31 de agosto, segundo decisão publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (30). É a terceira vez que o prazo é estendido —começou com 30 de maio e chegou a ser prorrogado até esta segunda-feira, 30 de junho.