Salário mínimo foi reajustado em 2025; confira o valor atualizado

O novo valor representa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a um reajuste de 7,5%, percentual superior à inflação registrada no intervalo. Mesmo assim, o valor final ficou abaixo do previsto inicialmente devido às medidas de controle de gastos aprovadas no final de 2024.

Anteriormente, o cálculo do salário mínimo levava em conta a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — indicador que, inclusive, costuma ser mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, o índice oficial — além da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela fórmula antiga, o valor atual seria de R$ 1.525.

Com as novas diretrizes, foi incluído um limite de 2,5% para o crescimento das despesas. Isso significa que, mesmo que o PIB suba 3,2%, o percentual máximo considerado será 2,5%.

O piso salarial influencia diretamente o valor das aposentadorias, principalmente as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e de outros programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar aumentos excessivos, que poderiam impactar negativamente as contas públicas em um cenário de ajuste fiscal.