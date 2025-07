Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

O cronograma para o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025 já foi divulgado pelo governo. Os resgates seguem a data de nascimento do trabalhador, o que significa que os nascidos em janeiro, por exemplo, já podem acessar os valores disponíveis.

Cronograma 2025 do saque-aniversário do FGTS

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: de 3 de março a 30 de maio

Abril: de 1º de abril a 30 de junho

Maio: de 2 de maio a 31 de julho

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: de 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário

O modelo do saque-aniversário é uma opção oferecida aos trabalhadores no lugar do tradicional saque-rescisão. Nessa alternativa, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. No entanto, ao ser demitido, o acesso ao valor total da conta não é permitido — ele terá direito apenas à multa rescisória, se aplicável.