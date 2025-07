TIM testa 'pin tecnológico' que bloqueia celular roubado, diz presidente

Como o pin funciona. Conforme a empresa, para usá-lo, basta fazer o download gratuito no celular, conectá-lo ao TIM Block Pin via Bluetooth e seguir as instruções do app. Em poucos minutos, o aparelho está protegido. Caso seja afastado por cerca de 10 metros, um alarme sonoro é emitido nos dois dispositivos, e a tela do celular é automaticamente bloqueada, impedindo o acesso ao conteúdo do aparelho.

A TIM é uma das maiores operadoras de telefonia. Tem a maior cobertura móvel e presença 4G do Brasil (são cerca de 5.570 municípios) e lidera a implementação do 5G no país.