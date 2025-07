'Além do Toque': UOL lança mininovela feita para o celular

Seu encontro com Umberto (Barroso) —o cliente — no entanto, muda tudo. A química entre os dois é imediata e os leva muito além do atendimento profissional. O que começa com um toque vira algo mais profundo —e incontrolável.

Essa é minha primeira experiência com uma adaptação audiovisual, e tem sido incrível ver como a tecnologia conecta pessoas e torna esse tipo de projeto possível. E a Fran tem muito de mim — do meu lado zen, das terapias, das relações intensas, até do luto pelo meu pai. Mari Sales, autora do livro Além do Toque, que deu origem à mininovela

Inspiração global, alma brasileira

As mininovelas já conquistaram o público em países como Coreia do Sul e Estados Unidos, com tramas rápidas, pensadas para fisgar o espectador nos primeiros segundos e terminar sempre com um gancho irresistível. Agora, o formato ganha uma versão com DNA nacional.

"Aliamos dois fenômenos de sucesso: os livros de romance adulto no Brasil com as mininovelas para celular. O resultado é bastante interessante", diz Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.

"Adoramos novelas e vivemos grudados no celular. Tenho convicção de que o Brasil será um dos principais mercados para esse formato. Estamos criando nosso próprio jeito de fazer mininovelas", completa May Lopes, produtora-executiva da série.