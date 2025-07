Amanda Klein: Centrão ameaça debandada; Rui Costa e Haddad se entendem

O árbitro do jogo jurídico é o ministro Alexandre de Moraes, o relator. É ele quem vai dizer se o Brasil ainda é um regime presidencialista ou se já estamos oficialmente vivendo o semipresidencialsimo ou semiparlamentarismo.

Já no front político, há mais riscos de derrota. Apesar do governo, por meio dos líderes, ter avisado diretamente Motta e Alcolumbre antes de protocolar a ação no STF, no parlamento aumenta a tensão com o Executivo.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: