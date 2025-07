Bob Wollheim: IA deve acabar com empregos; desafio é não ficar parado

Nós já temos alguns casos por aí no mundo de empresas com dez, quinze pessoas que são empresas globais que estão crescendo imensamente. E esses novos formatos de trabalho, de home office, eu acho que empresas serão provavelmente um agregado de vários formatos diferentes.

Tem o formato tradicional, trabalho exclusivo, dedicado, terá o formato de rede, terá o formato de um grande conglomerado de pequenos empreendedores. Ou seja, eu acho que a gente vai viver uma renascença, uma explosão de empreendedorismo, por exemplo, além de uma explosão de um milhão de novas profissões que a gente nem sabe exatamente quais elas são agora.

Bob Wollheim

