Calendário de ressarcimento de aposentados do INSS deve sair semana que vem

O calendário para o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deve ser divulgado na semana que vem. Essa é a previsão dada pelo secretário executivo do Ministério da Previdência, Aldroado Portal, durante a realização de um debate público na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A estimativa inicial é de que os pagamentos começariam no dia 24, só que tudo depende da assinatura de um acordo entre o INSS e o STF (Supremo Tribunal Federal), que, conforme o secretário, pode acontecer ainda nesta semana.

O que aconteceu

Acordo com STF é o passo que falta para governo encaminhar uma MP (Medida Provisória) que regulamenta os pagamentos. MPF (Ministério Público Federal) e a DPU (Defensoria Pública da União) também devem ser envolvidas. "O governo tem interesse em que isso seja resolvido o mais rapidamente possível", disse Aldroado Portal durante o debate público realizado na Câmara.