Dólar cai a R$ 5,42, menor valor desde agosto de 2024; Bolsa recua

A queda do dólar é tendência no mundo todo. "O DXY [que mede o desempenho do dólar americano frente a uma cesta de moedas estrangeiras] na casa dos 96 pontos mostra que a moeda americana perdeu força frente a uma cesta de moedas fortes", diz Felipe Sant' Anna, especialista em mercado financeiro do grupo Axia. "No Brasil ainda existe um fluxo de entrada de dólares, seja para compra de títulos públicos por conta da Selic [taxa de juros brasileira] alta, seja para compra de ações no nosso mercado."

Para mim, o dólar 'barato' é oportunidade, não realidade.

Felipe Sant' Anna, economista

Bolsa recua

A Bolsa de Valores também caiu. O Ibovespa, o principal índice acionário brasileiro, recuava 0,36%, atingindo 139.050,93 pontos. A queda se deve às incertezas fiscais no Brasil e da realização de parte dos lucros recentes, o que sempre acontece em início de mês e de semestre. "É o conjunto de realização com reposicionamento de carteira para o segundo semestre. Os bancos estão caindo em bloco hoje, o varejo está azedo", diz Sant' Anna.

As incertezas fiscais no Brasil também incomoda o mercado financeiro. O embate entre o governo e o Congresso se dá em torno do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). "A incerteza é grande", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Nos EUA, o mercado de trabalho surpreendeu. O setor privado cortou 33 mil empregos em junho, contrariando a previsão de geração de 115 mil postos de trabalho. "Em vez de criar, empregos foram perdidos, o que mostra que o setor de trabalho por lá está desacelerando, o que pode ter impacto para baixo na inflação", diz Alison Correia, analista de investimentos e sócio-fundador da Dom Investimentos.