'Não foi o governo que deixou a mesa de negociação', diz Haddad sobre IOF

Há dois anos e meio que estou liderando uma agenda econômica para frente com o apoio do Congresso. Isso é dito em todas as minhas manifestações públicas. Nunca neguei que o Congresso tenha o direito de alterar as proposições do governo. É da democracia. Nunca uma lei enviada pela área econômica saiu do jeito que entrou, sempre passou por alterações e sempre essas alterações foram pactuadas em torno de um acordo. Não há o porquê mudar esse procedimento. Agora, levar ao STF é legítimo. A AGU está perguntando se o presidente Lula cometeu alguma ilegalidade ao editar aquele decreto. É uma pergunta muito simples e jurídica.

Ainda aguarda uma ligação de Hugo Motta. Em tom mais descontraído, disse ser "otimista" quanto a negociação com o Congresso e que ainda aguarda o retorno do telefonema que fez ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, na semana passada.

Haddad participou da Cúpula do Mercosul. Ministro se reuniu com ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do Mercosul. Entre os pontos discutidos por eles, estavam na pauta a transição da presidência do bloco para o Brasil e o acordo com a UE. "Todos estão otimistas com a integração dos blocos e todos mencionaram a oportunidade de coalizão em torno do objetivo de firmar o acordo com a União Europeia, sem excluir outros acordos evidentemente."