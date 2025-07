Ficou de fora do 2º? Veja data de pagamento do 3º lote de restituição do IR

A Receita Federal já realizou os depósitos referentes ao primeiro e segundo lotes da restituição. Agora, os contribuintes aguardam o próximo pagamento, previsto para o dia 31 de julho, quando será liberado o terceiro lote.

Calendário de restituição do IRPF 2025:

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade nos repasses?

Os valores são creditados seguindo critérios de preferência definidos pela legislação. A restituição começa pelos contribuintes com 80 anos ou mais, depois por aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou com doenças graves. Em seguida, são atendidos os trabalhadores do setor da educação cuja principal fonte de renda é o magistério. Também têm preferência quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via Pix. Caso haja empate nas condições, quem entregou a declaração mais cedo leva vantagem.