Amanda Klein: Senado dá primeiros sinais de trégua na crise com o governo

E ontem o Senado aprovou em votação simbólica o consignado para trabalhadores do setor privado com carteira assinada. O gesto foi comemorado pelo governo. Já a Câmara aprovou a urgência de um projeto já em tramitação que trata da revisão de benefícios fiscais.

A apresentadora do UOL disse que Davi Alcolumbre não gostou do recurso do governo no STF contra a derrubada do IOF, mas que ambos os lados caminham para uma reconciliação.

Senadores que estiveram com Alcolumbre relatam que ele se incomodou com o recurso do governo ao STF contra a decisão que derrubou o IOF, mas ressaltam a natureza conciliatória do presidente do Senado.

E mais: Lula disse a aliados ontem em viagem a Bahia que vai procurar Hugo Motta e Davi Alcolumbre na semana que vem. Lembrou que "abraçou os dois meninos com carinho e levou-os para viajar" e confidenciou que não tem interesse em estender a crise.

Já Dario Durigan, ministro interino da Fazenda, uma vez que Haddad está com Lula na Argentina, esteve ontem na Câmara em reunião com líderes aliados e depois com Alcolumbre na residência oficial do Senado. Outra tentativa de restabelecer o diálogo.

