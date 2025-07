'Tarifas podem voltar como bumerangue', diz Scott Bessent sobre negociações

O secretário do Tesouro dos EUA disse hoje, em entrevista ao canal de TV norte-americano CNBC, que os países que deixarem as negociações das tarifas para o último minuto podem ver as taxas "voltar como um bumerangue" a partir da próxima quarta-feira. Scott Bessent também afirmou que, apesar das previsões do mercado, as tarifas não geraram aumento na inflação no mercado interno.

O que aconteceu

Tarifas recíprocas voltam a vigorar a partir de 9 de julho. Essas taxas são aquelas que são cobradas de forma variável, dependendo do país, e com base em quanto os Estados Unidos pagam de tributos para importar os produtos de cada um deles. O Brasil foi sobretaxado em 10%.

Negociações ainda estão em andamento e novos acordos podem ser anunciados até semana que vem. Vietnã, que tinha sido taxado em 46%, fez um acordo com os EUA, mas ainda terão taxas entre 20% e 40%, enquanto o país comandado por Trump não vai pagar nenhum imposto sobre as importações de produtos vietnamitas. Foi o terceiro fechado até agora. Bessent disse que esses acordos precisam ser selados antes que os valores anteriores sejam cobrados novamente.