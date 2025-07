Quem é a bilionária que herdou impérios, anda de metrô e viaja na econômica

Ela ainda se casou anos mais tarde com Frank Perdue, o "rei do frango". O empresário era dono da Perdue Farms, a maior criadora de frangos do país, e uma empresa que lucrou US$ 10 bilhões (R$ 54,3 bilhões) em 2024.

Apesar de tanta riqueza, ela levou uma vida parcialmente incompatível com sua conta bancária. Nascida em 1941, durante a Segunda Guerra, ela foi criada de maneira mais simples pela família Henderson. Como a quinta filha da casa, ela cresceu usando roupas de segunda mão. Cursou escola pública durante alguns anos, antes que se mudasse para uma particular. Aqueles anos parecem ter sido formativos.

Em 1963, ela se formou com honras acadêmicas na Universidade Harvard, em que cursou estudos de governança. Dois anos depois, ela concluiu seu mestrado em administração pública pela Universidade George Washington, outra instituição de prestígio. Sua tese muito à frente de seu tempo era a respeito do futuro dos computadores.

Com estes diplomas em mãos, ela deixou para trás a adolescência trabalhando no Sheraton com o pai e foi atuar na área pública. Ela foi estagiária do Departamento do Tesouro americano, no escritório do comissário do IRS (Internal Revenue Service, a receita federal do país), relembrou ao jornal The New York Times em 2017.

Dois anos depois, em 1967, Mitzi perdeu o pai. A herança poderia ter aberto as portas para uma vida de extravagância e pouco trabalho, já que teria sido mais fácil ter dado o dinheiro para alguém administrar e viver do lucro, segundo ela. Mas não era seu objetivo —ou o da família. Os Henderson se reuniram e venderam a rede de hotéis, o que deixou Mitzi confortável.

Assim, ela tomou outro caminho: dedicou-se a uma carreira como jornalista, pesquisadora, fazendeira e filantropa —investindo em projetos e iniciativas em que ela acredita. No âmbito pessoal, ela se casou em 1968 pela primeira vez, com o geneticista espanhol Francisco J. Ayala, com quem teve dois filhos.