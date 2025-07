Bolsa Família de julho começa a ser pago dia 18; veja calendário

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de julho de 2025 já têm data para começar. Conforme o cronograma divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os créditos serão efetuados a partir do dia 18 de julho, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão dos beneficiários.

Os valores são liberados de forma escalonada nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os depósitos são antecipados para que sejam concluídos antes do Natal.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família de julho