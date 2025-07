BYD anuncia mais de 500 vagas de emprego para nova fábrica na Bahia

O evento contou com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues; da CEO da BYD Américas, Stella Li; do presidente da BYD Brasil, Tyler Li; do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqião; além de Augusto Vasconcelos, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), responsável pelo SineBahia.

Além de promover a intermediação da mão de obra, a Setre desenvolveu um programa de qualificação profissional e formação técnica voltado especialmente à indústria automobilística. O objetivo foi preparar os(as) trabalhadores(as) para a chegada da BYD e garantir que as vagas sejam preenchidas por baianos e baianas.

Quando todas as fases estiverem concluídas, teremos a maior fábrica de carros elétricos da América, impulsionando o desenvolvimento econômico e tecnológico do nosso estado, gerando cerca de 20 mil postos de trabalho, diretos e indiretos. Mais uma grande notícia dessa parceria estratégica entre o Brasil e a China Augusto Vasconcelos, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), responsável pelo SineBahia

A BYD abriu oficialmente os portões de sua nova fábrica em Camaçari (BA) na manhã da última terça-feira. Instalada nas antigas instalações da Ford, a linha de produção baiana ocupa um terreno de 4,6 milhões de metros quadrados. Ao todo, a fábrica terá capacidade inicial para montar 150 mil veículos por ano, podendo dobrar esse volume para 300 mil em uma segunda fase.