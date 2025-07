Congresso mira benefícios que podem levar R$ 20 bilhões aos cofres públicos

Governo espera arrecadar R$ 20 bilhões com a medida. A estimativa foi apresentada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Ele define a projeção como "conservadora" e defende a participação do Executivo na análise para a elaboração de uma proposta que não seja 'genérica" e mantenha a "operacionalidade" do sistema.

Eu acho importante que a gente traga o porquê, não dá para aprovar alguma coisa muito genérica do ponto de vista técnico. Simplesmente dizer, num único dispositivo de texto, 'fica revisto 10%' não funciona porque não é operacional. É preciso dar alguma operacionalidade.

Dario Durigan, secretário do Ministério da Fazenda

Texto pode ser votado sem passar pelos colegiados. Com o regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar pode ser apreciado pelos parlamentares já nas próximas sessões da Câmara, sem a análise, discussão e aprovação das comissões da Casa Legislativa.

Isenções fiscais somam R$ 825 bilhões todos os anos. A estimativa foi apresentada no início do mês passado pelo presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Vital do Rêgo Filho, que classifica as concessões como "insustentáveis para as contas públicas brasileiras". Na ocasião, ele elogiou a postura do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em defesa da revisão dos benefícios fiscais.

Motta disse que situação torna o Brasil "ingovernável". Ao receber um relatório com os valores das mãos de Vital do Rêgo, o presidente da Câmara se comprometeu com a discussão do tema. "Ou discutimos esses benefícios fiscais e os gastos obrigatórios, ou teremos que votar aumentos de impostos a cada dois meses para equilibrar as contas públicas", disse.

Regime é o mesmo que derrubou aumento do IOF. O modelo de urgência foi também adotado no veredito que impôs uma derrota para o governo no Congresso. A suspensão do decreto presidencial sobre o Imposto sobre Operações Financeiras foi votada de surpresa nas duas Casas Legislativas.