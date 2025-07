Salário mínimo: piso nacional teve aumento em 2025; veja novo valor

Com um acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior, o novo mínimo representa um reajuste de 7,5%, superando o índice inflacionário do período. Ainda assim, a quantia ficou abaixo do esperado por conta das limitações orçamentárias impostas pela nova política fiscal aprovada no fim de 2024.

A regra anterior levava em conta a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável aos trabalhadores do que o IPCA — acrescida do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Se esse modelo tivesse sido mantido, o valor do salário mínimo seria de R$ 1.525.

Entretanto, o novo método incorporou um limite de 2,5% para aumento de despesas, restringindo o impacto no orçamento federal. Assim, mesmo que o PIB avance acima disso, o reajuste aplicado não ultrapassa esse teto.

O valor do salário mínimo influencia diretamente aposentadorias e pensões do INSS, além de outros auxílios pagos a famílias de baixa renda. Por isso, o governo busca equilibrar os reajustes, evitando aumentos expressivos que possam comprometer a sustentabilidade fiscal em um cenário de contenção de gastos públicos.