Dinheiro preocupa mais os brasileiros do que saúde e família, diz pesquisa

A pesquisa também mostra que a situação financeira das famílias piorou. Isso porque 51% disseram que a renda mensal não consegue cobrir os gastos, 10% a mais do que o levantamento da edição anterior da pesquisa, feita em 2023.

72% responderam que as preocupações financeiras afetam a saúde mental e emocional. Já 65% disseram que desenvolveram ansiedade por preocupações financeiras, enquanto 50% revelaram ter insônia.

Historicamente, o déficit na educação financeira dos brasileiros impacta diretamente sua saúde financeira. Há mais de 4 anos, vemos o dinheiro despontando como a maior preocupação na vida das pessoas e o impacto do estresse financeiro está cada vez maior. Isso gera problemas emocionais e está impulsionando a ansiedade da população, além de impactar as relações interpessoais e o desempenho no trabalho Antonio Rocha, CEO e cofundador da Onze

Veja outros dados da pesquisa