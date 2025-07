Dólar recua com espera por relatório de emprego dos EUA

Relatório de empregos dos EUA é aguardado. O mercado financeiro espera pelo índice do Departamento de Estatísticas do Mercado de Trabalho para ter indícios dos próximos passos do Fed, o Banco Central dos EUA. Isso acontece porque a autoridade monetária norte-americana tem como missão a manutenção da economia em situação de pleno emprego.

Desemprego é decisivo para o futuro dos juros. Os dados são decisivos para a compreensão do desempenho da atividade econômica. Para o presidente dos EUA, Donald Trump, os juros no atual patamar entre 4,25% e 4,5% ao ano prejudicam o andamento da maior economia do mundo. "Deveríamos estar pagando juros de 1% ou menos", disse ele.

Se eles estivessem fazendo seu trabalho corretamente, nosso país estaria economizando trilhões de dólares em custos de juros.

Donald Trump, presidente dos EUA

Juros menores também beneficiam o Brasil. As taxas mais baixas nos Estados Unidos e em outras economias desenvolvidas representam um cenário positivo para as economias emergentes, que tendem a atrair maiores volumes de investimento, apesar de oferecerem um risco mais elevado.