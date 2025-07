Calendário do INSS de julho: veja datas de pagamento dos benefícios

Para identificar a data correta do crédito, basta verificar o penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o algarismo após o hífen. Informações atualizadas também podem ser consultadas por meio do aplicativo ou do site Meu INSS, acessando com login via Gov.br.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte por atendente durante o horário comercial.

O aplicativo e o portal do Meu INSS também possibilitam visualizar o extrato de pagamento, conferir os dados cadastrais e acessar diversos outros serviços por meio da ferramenta de busca da plataforma.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Pagamentos para quem recebe acima do mínimo