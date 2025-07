Futuro das finanças públicas é incerto em meio a 'guerra do IOF'

Olhar para as eleições de 2026 amplia os temores. A percepção considera a maior dificuldade de cortar gastos diante da necessidade de políticas que mantêm os gastos públicos em um patamar elevado. Diante do cenário, Neto avalia que a derrubada do IOF já mira o ganho de popularidade para as eleições gerais do próximo ano.

Discurso social da medida é detonado por A última coisa que elevação do IOF traz é justiça social, porque penaliza a economia como um todo e, principalmente, as famílias, que precisam de crédito para poderem manter suas casas.

Wagner Moraes, CEO da A&S Partners Derrubada do IOF vai aumentar bloqueios no Orçamento. A mudança nas alíquotas do IOF ocorreu após o último relatório do Planejamento indicar a necessidade de congelar R$ 31,3 bilhões das verbas previstas para o cumprimento da meta de zerar o déficit público neste ano. Sem o corte estimado em R$ 10 bilhões para este ano, será necessário realizar novos ajustes. Para Moraes, é possível esperar a elevação de outros impostos e novas cobranças sobre dividendos. Embate com o Congresso Elevação das alíquotas desagradou desde o início. O ponto inicial do embate foi o decreto que alterou as alíquotas de IOF para arrecadar R$ 20,5 bilhões neste ano. A decisão foi amplamente criticada pela falta de diálogo com o Congresso e o BC (Banco Central). Após a ampliação dos ruídos, o governo voltou atrás e se reuniu com lideranças do Congresso para rever as medidas de ajuste fiscal.