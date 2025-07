Como vai ficar devolução dos valores desviados na fraude do INSS

Quando vai ser feito o pagamento

Até 31 de dezembro deste ano. O governo chegou a falar na data de 24 de julho, mas, aparentemente, já foi desconsiderada. Durante o debate público na Câmara não houve qualquer menção a datas. "Esse prazo de 31 dezembro, o presidente do INSS, Gilberto Waller, colocou para que todos os ressarcimentos sejam feitos, mas eu espero sinceramente que a gente consiga bem antes isso", disse o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em maio durante o programa "Bom dia Ministro".

Após aprovação do acordo no STF, haverá um prazo de até cinco dias para que os detalhes sejam informados. Nisso devem ser definidos os detalhes técnicos, como prazos, sistemas de contestação, meios de devolução, critérios de comprovação de vínculo e demais procedimentos. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Pela urgência do caso, decisão deve ser tomada nos próximos dias.

Quanto cada um vai receber

Isso depende de quanto foi descontado nos últimos anos. Ainda não foi divulgada sequer a média dos valores para pagamento, uma vez que nem todas as contestações foram concluídas —as entidades têm até 15 dias para responder aos questionamentos. Beneficiário ainda pode acessar os canais do INSS (Meu INSS ou telefone 135) para fazer a contestação.

Valor total seja depositado de uma só vez direto na própria conta do aposentado ou pensionista. A quantia será corrigida pela inflação. Na proposta entregue ao STF, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), desde o mês de referência de cada desconto até a data da efetiva inclusão na folha de pagamento.