Notas e moedas raras podem valer milhares de reais; como saber se você tem?

raridade

conservação

possíveis erros de impressão

Nem sempre cédulas antigas têm um valor alto, já que em alguns casos é possível encontrar diversas delas nas mãos de colecionadores.

Raridade

Para saber o valor de uma cédula, é preciso observar primeiramente a sua tiragem. Um modelo com uma tiragem baixa vai, automaticamente, ter um valor elevado na coleção, porque vai ser mais difícil de encontrar.

Há uma cédula de R$ 5, por exemplo, que a série começa com CJ, com assinatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles e de Alexandre Tombini, ex-presidente do Banco Central. Ela teve uma baixa impressão, em torno de 400 mil unidades. Em uma pesquisa realizada pelo UOL, a cédula chega a ser vendida por R$ 330.