Presidente do PT: Campanha 'ricos x pobres' já fura a bolha da esquerda

Lógico que nós vamos insistir na busca por justiça fiscal, e a justiça fiscal só pode acontecer, fiscal, tributário, só pode acontecer se nós garantirmos às pessoas que mais precisam que elas contribuam menos com o imposto de renda, por exemplo, e que aqueles que não pagam, paguem um pouco.

Humberto Costa

O atual presidente do PT finalizou dizendo que não se trata de um embate que vai gerar qualquer tipo de fissura com os demais partidos, e que com a volta de Lula ao Brasil, as negociações entre governo e Congresso Nacional devem retomar.

Não se trata de uma confrontação que vai, digamos assim, produzir uma fissura na sociedade brasileira nem na relação com os demais partidos. Eu creio que essa semana, com a volta do presidente Lula, com a volta do presidente da Câmara, vai ser possível que nós nos sentemos e estabeleçamos aí uma retomada do diálogo entre governo e Congresso Nacional.

Humberto Costa

