Ronaldo Lemos: Ataque hacker bilionário pode ter usado engenharia social

O que foi atingido por meio dessa empresa terceirizada foi o coração do sistema financeiro. Essas contas operam volumes muito grandes de dinheiro. O vetor foi roubo de credencial. O bandido conseguiu credenciais dessa empresa que tinham poderes para operar transações dessa magnitude.

Esse caso é preocupante. O sistema brasileiro é seguro e não é comum que isso aconteça, mas precisamos aprender algumas lições com esse caso. Ronaldo Lemos, colunista da Folha de S.Paulo

Lemos apontou a fragilidade do sistema de identidade em vigor no Brasil como origem do ataque hacker bilionária e projeta novos problemas caso não haja uma mudança logo.

O Brasil virou o paraíso dos golpes. Isso é sintoma de um problema maior: de fato, o país não tem uma identidade robusta. Nosso sistema de identificação, como RG e CPF, não é mais adequado para o mundo digital. Esse sistema faliu para fins de transações digitais, que são o centro da vida contemporânea.

Esse ataque à empresa de software foi exatamente isso. A pessoa roubou a identidade de outra para entrar no sistema que permitia movimentações, operou esses fundos e deu no que deu.