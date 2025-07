STF homologa acordo do governo para reembolsar aposentados do INSS

Meus cumprimentos a todas instituições e funções essenciais da Justiça, que envidaram esforços para uma solução mediada e efetiva para essa complexa situação.

Dias Toffoli, ministro do STF

Dinheiro extra por MP

O documento prevê que o governo abrirá crédito extraordinário por medida provisória. Isso significa que a União vai ter de incluir esse gasto extra no Orçamento deste ano, aprovado pelo Congresso em março. Para esse tipo de despesa não prevista, o governo não precisa explicar previamente a fonte dos recursos.

O Poder Executivo adotará as providências necessárias para a edição de Medida Provisória que assegure os recursos financeiros destinados às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes do cumprimento do presente pacto.

Trecho do acordo

Ministro Dias Toffoli homologou acordo Imagem: 12.dez.2023-Nelson Jr./SCO/STF

O dinheiro será corrigido pela inflação. "Os valores serão atualizados monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde o mês de referência de cada desconto até a data de sua efetiva inclusão na folha de pagamento", afirma.