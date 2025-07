Amanda Klein: 'Big Beautiful Bill' de Trump é oposto do 'BBB' de Lula

De lindo o megapacote não tem nada. Vai acrescentar mais de US$ 3 trilhões à dívida pública nos próximos dez anos e tirar quase 12 milhões de pobres da assistência gratuita de saúde, o Medicaid.

A lei pode aumentar a dívida pública norte-americana em quase US$ 3,3 trilhões, segundo agência federal. O pacote também deve agravar as perdas em cobertura de saúde, de acordo com a análise do Escritório de Orçamento do Congresso.

A apresentadora do UOL destacou que no Brasil, no entanto, a situação do presidente Lula é muito mais delicada no âmbito político, até mesmo entre seus aliados.

Por aqui, a situação política de Lula é bem mais delicada. Não só ele não tem maioria no parlamento, como teve que engolir a seco a derrota que derrubou o IOF. Nem a base aliada - na falta de um nome melhor - veio em seu socorro.

Foram menos de 100 votos, um quinto da Câmara, restritos à esquerda. O jeito, como sempre, foi pedir socorro ao árbitro das questões políticas nacionais: o STF.

Amanda Klein

