Após fraudes, INSS exigirá biometria de aposentados para liberar descontos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passará a exigir validação biométrica ou assinatura digital qualificada para liberar qualquer desconto em aposentadorias e pensões em favor de entidades associativas.

O que aconteceu

O ministro Dias Toffoli, do STF, homologou ontem o acordo que estabelece um novo protocolo para a proteção contra descontos indevidos. O documento foi firmado entre a União, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS.